البرادعي: اختطاف وتعذيب المتظاهرين "بعث" لنظام مبارك

أكد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني في مصر، أن قوات الأمن تواصل اختطاف المتظاهرين وتعذيبهم.

وقال البرادعي في تغريدة له باللغة الإنكليزية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نظام مبارك يبعث من جديد".

ومن جانب آخر حذر البرادعي من اللجوء إلى جميع الوسائل لتحقيق العدالة إذا لم تشكَل لجنة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم التعذيب والاختطاف.

وسبق للبرادعي، أن قام بالتدوين خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مطالباً رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية لها كافة الصلاحيات للتحقيق في جرائم التعذيب "البربرية".