صباحي: قاطعنا الانتخابات لاستبداد الاخوان وتدخل الجيش مرفوض

قال حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي المعارض في مصر إن رفضه لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري يأتي على خلفية دعوة واشنطن القوى الوطنية إلى خوض الانتخابات، قاصداً إيصال رسالة لكيري مفادها بأن دعوتهم القوى الوطنية المصرية بخوض الانتخابات "مرفوضة"، وأن هذه القوى تأخذ قراراتها من رأسها داعيًة الدول التي تتحدث عن الديمقراطية أن تتسق مع مبادئها.

وأرجع صباحي، في حوار تلفزيوني نقلته "بوابة الأهرام" قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات لما أسماه بـ"استبداد نظام الإخوان المسلمين بالسلطة وتوغله فيها" وتراجعه عن تنفيذ أهداف الثورة وأن الأولى اضطرت للمقاطعة في ظل غياب مناخ سياسي يسمح بالمشاركة وغياب الضمانات التي تشعره كمواطن قبل أن يكون مرشحا آمنا على نزاهة الانتخابات.

وكشف عن أن الجبهة لم تأخذ قرارًا بمقاطعة لقاء كيري وأن قراره منفردًا وكذلك فعل الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.

واعتبر صباحي ان أخونة الجيش أمر مرفوض، مشيراً الى أن الجيش وباقي مؤسسات الدولة هي لجميع المصريين وليست لخدمة تيار بعينه.

وشدد صباحى قائلا:"جيشنا و قضائنا و أجهزتنا الأمنية يجب أن تنأى عن أي صراع أو نزاع سياسي وأن تبقى في خدمة الوطن فقط"، مؤكدا أنه يجب أن يحترم الرئيس مؤسسات الدولة ولا يفرض عليها سياسات جماعته.

