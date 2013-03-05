السيسي يجتمع بكيري والمباحثات تقتصر على الشأن العسكري

التقى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بجون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ توليه منصب وزارة الخارجية خلفاً لهيلاري كلينتون.

ووفقاً لـ"بوابة الأهرام"كشف مصدر عسكري أن لقاء وزير الدفاع مع كيري لم يتطرق للجانب السياسي، وأكد عدم وجود أي خلافات بين المؤسستين الرئاسية والعسكرية، وأن القوات المسلحة ليست طرفاً في الصراع السياسي الدائر الآن في مصر.

كما أكد السيسي أن الجيش المصري هو الضامن الحقيقي لأمن البلاد، وأن المؤسسة العسكرية تمارس مهامها بتجرّد تام لا يعنيها إلا شعب مصر الذي تنحاز إليه دائماً، في إطار عقائد استراتيجية راسخة بأهمية عدم التدخل في الصراعات والممارسات السياسية وحتى لا تكون طرفاً ضد آخر، إدراكاً منها بمخاطر ذلك على الأمن القومي والاستقرار الداخلي.

وأشار المصدر العسكري إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتحديداً الجانب العسكري منها والشأن العام المصري من وجهة النظر المرتبطة بالتعاون الاستراتيجي والذي يشمل الجانب الأمني والسياسي.