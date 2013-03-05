النيابة العامة تحقق مع باسم يوسف بتهمة إهانة "الرئيس"

أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام في مصر، بانتداب المستشار محمد سيد خليفة، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، من أجل التحقيق في اتهام الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، والذي يذاع على قناة "cbc" بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.

وقرر المستشار محمد سيد خلفة، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" المصرية، استدعاء مقدمي البلاغات ضد باسم يوسف، وهم: مجدي سعد، محمد سليم، محمد عبدالنبي، عبدالكريم مهنا، رضا راضي، أحمد حنفي، لؤي شعبان، رضا رمضان، محمد محمود، أحمد محمد، طارق عبد الله، صلاح محمد.

وفي نفس السياق، خاطبت النيابة قناة "cbc" لإرفاق نسخة من حلقة برنامج "البرنامج" الجمعة الماضية بتاريخ 1 مارس/آذار الجاري.

