تأجيل محاكمة أحمد شفيق إلى مطلع الشهر القادم

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، أولى جلسات محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني، لجلسة 7 أبريل المقبل لحضور المحامي الأصيل وتقديم المستندات.

كانت هيئة المحكمة، اعتلت المنصة، وبدأت الجلسة الساعة 11.15 صباحاً، أثبت خلالها حضور المتهمين الثاني والثالث في قفص الاتهام، واستمعت إلى دفاع المتهمين، والذي طلب أجلاً لحين اكتمال هيئة الدفاع، فيما اعتذر الدكتور محمد سليم العوا دفاع المتهم الثالث في القضية عن الحضور لانشغاله بقضايا أخرى.

كان المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، أحال المتهمين إلى الجنايات بعدما كشفت التحقيقات، إضرار المتهم الأول شفيق عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله، وهما الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، حيث وقَّع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير الجمعية الأهلية لتنمية خدمات مصر الجديدة، الدكتور زكريا عزمي، وكلف بموجب البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية لتلك الجمعية.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين الثاني والثالث، أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما، وهما الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدما المبالغ المالية إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية كقيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

ووجه قاضي التحقيق للمتهمين، تهم تسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بلغت سبعة ملايين و157 ألفا و798 جنيها، والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها.