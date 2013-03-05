رابطة "جرين إيجلز" تدعو أبناء بورسعيد للتجمع السبت

أصدرت رابطة ألتراس "جرين إيجلز" المنتمية للنادي المصري البورسعيدي، بياناً مقتضباً، مساء الجمعة، دعت فيه أعضاءها وأبناء محافظة بورسعيد لتجمع مهم، السبت.

وأضافت "جرين إيجلز" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن التجمع الحاشد لأعضائها وكل البورسعيدية سيكون أمام مبنى محافظة بورسعيد عند الساعة 8 صباحاً.

وختمت "جرين إيجلز" بيانها القصير قائلة: "مستمرون في العصيان حتى تنفيذ المطالب المشروعة".

يذكر أن رابطة ألتراس المصري كانت صاحبة فكرة العصيان المدني لبورسعيد الذي بدأ منذ 17 فبراير/شباط الماضي، والذي بلغ يومه الـ13 الجمعة، وشمل مصالح حكومية كبيرة ومؤسسات حيوية.

