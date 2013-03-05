قرار بنقل سجناء بورسعيد لكثرة تعرّض السجن للاعتداءات

قررت وزارة الداخلية، الأحد، نقل المتهمين بأحداث شغب بورسعيد من سجن بورسعيد إلى خارج المدينة، وذلك بعد تعرّض السجن للاعتداءات خلال الأحداث الأخيرة وأعمال الشغب التي شهدتها بورسعيد، ما أزعج السكان المحيطين.



ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن قرار نقل السجناء جاء في إطار حرص الوزارة على توفير الأمن والسكينة لكافة المواطنين خاصةً المقيمين بمنطقة سجن بورسعيد.



وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت في نقل 39 من المتهمين في أحداث مباراة الأهلي والمصري إلى سجون خارج المدينة وسيتم نقل باقي السجناء تباعاً وفق خطة تم إعدادها، تمهيداً لإخلاء السجن على أن يتم إنشاء سجن جديد في موقع مناسب.