كيري يحث مرسي على العمل الشاق لإعادة الاستقرار إلى مصر

أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان أصدره قبيل مغادرته القاهرة، مساء الأحد، أنه دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى "مزيد من العمل الشاق والتسويات" لإعادة استقرار البلاد.



وقال كيري إنه ناقش مع الرئيس مرسي العديد من التحديات التي تواجه مصر "بطريقة صريحة وبناءة"، مضيفا "من الواضح أن هناك حاجة إلى إنعاش الاقتصاد في مصر".



وأكد كيري في بيانه، أن مباحثاته مع الرئيس مرسي ناقشت بعمق الحاجة إلى ضمان أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة حرة ونزيهة وشفافة".

وتابع "الانتخابات البرلمانية المقبلة تعتبر خطوة حاسمة في عملية التحول الديمقراطي في مصر".

وكشف الوزير الأمريكي أنه ناقش مع الرئاسة المصرية، الحاجة لإصلاح في قطاع الشرطة، وحماية المنظمات غير الحكومية، وأهمية النهوض بحقوق وحريات جميع المصريين أمام القانون، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، وأيًا كانت دياناتهم وانتماءاتهم.

وأضاف كيري "في جميع لقاءاتي نقلت رسالة بسيطة لكنها جدية، وهي أن المصريين الشجعان الذين وقفوا صامدين في ميدان التحرير لم يخاطروا بحياتهم لرؤية تلك الفرصة لمستقبل أكثر إشراقًا تتبدد".



مظاهرات محدودة



وأقيمت مظاهرات محدودة، أمام مقر وازارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة تزامنا مع زيارة كيري اعتراضاً على مجيئه.

والتقى كيري بالفريق أول وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، وانصبت مباحثاتهما على الجانب العسكري، كما أكد السيسي أن الجيش المصري هو الضامن الحقيقي لأمن البلاد، وذلك وفق ما أكد مصدر عسكري مطلع.



كما التقى وزير الخارجية الأمريكي، بعدد من القوى السياسية، مثل أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، وناقش معهما آخر المستجدات على الساحة المصرية



وسبق أن أعلن الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، مقاطعتهما لزيارة كيري، وأن عمرو موسى قابله بشكل شخصي.

