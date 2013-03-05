كيري يكرّم 10 نساء بينهن المصرية سميرة إبراهيم لشجاعتهن

يقوم وزير الخارجية الأمريكية جون كيري يوم الجمعة القادم، في حضور السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما بصفتها ضيفة الشرف، بتكريم 10 نساء متميزات على مستوى العالم بينهن المصرية سميرة إبراهيم، وذلك بمنحهن الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بمقرّ وزارة الخارجية الأمريكية.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، بحسب ما أوردت صحيفة "اليوم السابع"، وأوضح البيان أنه سيتم خلال هذا الاحتفال السنوي منح هذه الجائزة تقديراً للنساء حول العالم اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة في الدعوة لحقوق المرأة وتمكينها، وغالباً ما يكنّ قد قمن بذلك بمخاطرة شخصية كبيرة.

وقد كرمت وزارة الخارجية الأمريكية 67 امرأة من 45 دولة مختلفة، وذلك منذ أن بدأت الوزارة منح هذه الجائزة.

والفائزات بهذه الجائزة هذا العام هنّ: سميرة إبراهيم منسقة بحركة "اعرفي حقوقك" من مصر، ومالالاي بهادوري الرقيب أول بوحدة المكافحة الوطنية الأفغانية من أفغانستان، وجوليتا كاستيلانوس رئيسة جامعة هندوراس للاستقلال الوطني من هندوراس، والدكتور جوزفين أوبياجولو أودوماكين رئيسة حملة من أجل الديمقراطية من نيجيريا، وإيلينا ميلاشينا وهي صحافية وناشطة في مجال حقوق الإنسان من روسيا، وفارتوون أدان المديرة التنفيذية لمركز إلمان للسلام وحقوق الإنسان في الصومال، وتسيرينجووإيزر (وي سي) وهي مؤلفة وشاعرة ومدوّنة من التبت من الصين، ورزان زيتونة وهي محامية حقوق الإنسان ومؤسسة لجان التنسيق المحلية في سوريا، وتا فونج تان وهي مدوّنة من فيتنام، ونيربهايا "بلا خوف" بطلة من أجل العدالة من الهند.

وتعتبر سميرة إبراهيم، منسّقة حركة "اعرفي حقوقك" ومديرة تسويق سابقة، إحدى ناشطات ثورة 25 يناير، وولدت سميرة في سوهاج بصعيد مصر، وقد تم اعتقالها خلال دراستها الثانوية بسبب كتابة بحث انتقدت فيه عدم إخلاص القادة العرب في دعم القضية الفلسطينية، وهي تواصل القيام بدور نشط في مصر مع تطور المشهد السياسي، وتعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والدعوة لحقوق المرأة في صعيد مصر.

