لجنة المواطنة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقاطع الانتخابات

نكشف مصدر كنسي، لـ" اليوم السابع"، عن أن لجنة المواطنة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد قيامها بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني لخوض الانتخابات، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر لا يهدف إلا لتفتيت الكتلة التصويتية القبطية، خاصة في شبرا والزيتون ودار السلام ومناطق عدة، وكذلك تفتيت الكتلة التصويتية المدنية، من بينها تقسيم دائرة الدقي حتى يكتسحها عصام العريان.



من جانبه، كشف إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، عن قيامه بالاتصال بالمرشحين الأقباط الذين كانوا ينوون خوض الانتخابات هذا العام على مستوى الجمهورية لحثهم على المقاطعة، قائلاً: "قمت بالاتصال بجميع الأقباط على مستوى الجمهورية الذين يسعون للترشح لشرح الموقف لهم من المقاطعة".



وأكدت لهم ضرورة المقاطعة في هذه المسرحية، لأن السيناريو هو أن يكون هناك برلمان 90% للإخوان، وفقا لتوزيع الدوائر الجديد، فهل ندخل الانتخابات وبعدها يقولون هذا صوت الصناديق وشرعيتها ولم تأت بكم، لذا سنقاطع كمرشحين وكناخبين ولن نكون محللين لشرعية الإخوان".

