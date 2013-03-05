مجموعات "فيسبوكية" تقرر التجمّع لحماية متظاهري المنصورة

أعلنت مجموعات "بلاك بلوك" والمشاغبين "الهوليجانز" الناشطون على فيسبوك عن اعتزامها التوجه إلى المنصورة لحماية المتظاهرين السلميين هناك والانتقام للشهداء الذين سقطوا.



وأعلنت المجموعات عن بدء توجهها للمنصورة من اليوم، فيما أعلن معظمهم عن اعتزامهم التوجه غدا الأحد بكامل الأقسام.

وقالت المجموعات في بيان مشترك تبادلته عبر صفحاتها على فيسبوك "سنتوجه للمنصورة ليس لعصيان مدني، بل لحماية دم سال وانتقام لجثث سحلت على الأرض، إننا نعدكم أن تروا منا عيننا الأخرى، وحتى الآن لم نرد لكم هذا و لكنكم أنتم من أجبرتمونا، سترون منا شبابا يعشق الموت، سترون منا شبابا يذهب إلى الموت كما تهرولون أنتم إلى الحياة، نحن الشهادة عندنا شيء مقدس.. انتظرونا قريبًا سترون فوضانا كيف ستكون"، بحسب البيان.

كما أعلنت مجموعات البلاك بلوك مشاركتها في التظاهرات والدعوات للتصعيد التي تمت الدعوة لها اليوم بالقاهرة والتي تبدأ من صباح اليوم بغلق الكباري والطرق الرئيسية وكذلك المسيرات التي أعلنت القوى الثورية والنشطاء عن تنظيمها اليوم بالإسكندرية.

