"الزراعة" المصرية: لا توجد خسائر اقتصادية بسبب الجراد



أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية أنه تم الانتهاء من أعمال مكافحة الجراد في مناطق: أدنان، وقسطل (جنوب شرق بحيرة ناصر)، أبوسمبل، العلاقي، توشكى، أبورماد، شلاتين، أبرق، درب الأربعين، حماطة، الداخلة، أبومنقار، مرسى علم، وادي النقرة، القصير، سفاجا، رأس غارب، وادي عبادي بأسوان، وبعض المناطق بقنا.

ولا تزال أعمال المكافحة مستمرة في بعض من هذه المناطق سواء كانت على الحوريات أو الحشرات الكاملة حتى بلغت المساحات المعالجة حوالي 17466 هكتار حوريات، و17452 حشرات كاملة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه لم توجد أدنى خسائر مادية على المزروعات، وذلك نظراً لطبيعة المناطق الصحراوية التي تواجد بها الجراد من شجيرات صحراوية وأعشاب، في حين لم توجد خسائر اقتصادية تذكر على المناطق الزراعية التي تعرضت للإصابة، نظراً لعدم بقاء الجراد عليها لفترات تساعد على تغذيته، بالإضافة لعدم نضج العمر الحشري الذي هاجم المزروعات، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وقالت الوزارة إن محافظة القاهرة تعرضت أمس الأحد لتجمعات وأسراب صغيرة من الجراد الصحراوي غير الناضج نتيجة لحدوث بعض المنخفضات الجوية على منطقة العين السخنة، ما أدى إلى تحرك الجراد فوق منطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

ونظراً لإشعال السكان النيران في الإطارات فقد شتّته الدخان إلى مناطق المقطم والمنطقة العسكرية، (الحرب الإلكترونية)، ومنطقة المقابر بالوفاء والأمل ومشارف مدينة نصر (الحي العاشر) تبعاً لاتجاهات الرياح السائدة.