مرشد الإخوان ينصح المصريين بالصبر إلى حين تطبيق الخلافة

قال المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر محمد بديع إن هدف الإخوان هو نشر الخلافة الإسلامية، وإن ذلك يجب أن يتحقق في أحد الأيام.

وأشار بديع، الذي كان يتحدث في اجتماع مع الأخوات المسلمات، إلى ضرورة الصبر لتحقيق ذلك، حسب ما جاء في صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ونقلت الصحفية عن مصادر أن بديع تطرّق أيضا إلى ضرورة التعامل مع المعارضة بالحسنى، كي لا تنجر إلى العنف.

وعلق على الموضوع الكاتب الصحافي المصري صلاح عيسى شارحاً في حديثه لقناة "العربية" أن أقوال بديع هي ثابتة في ثقافة الإخوان المسلمين منذ تأسيسهم. وشرح أن المرشد "يتردد بين الحين والآخر" في تصريحاته ويكيفها طبقاً للظروف السياسية، إلا أن فكرة الخلافة بشكل عام ثابتة في فكره.

وذكّر أن المرشد المؤسس للإخوان المسلمين حسن البنا كان يقول إن خطة الجماعة تقوم على تكوين الفرد المسلم، ثم الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم ثم الدولة المسلمة ثم الخلافة الإسلامية، وأضاف "ربما المرحلة الحالية هي مرحلة إقامة الدولة المسلمة".

واعتبر أنه، ورغم أن تمسك الإخوان بفكرة الخلافة يعكس عجزهم عن ابتكار أفكار خلاقة، مضيفاً أنهم لا يزالون يراوحون مكانهم بأفكارهم التقليدية، رغم تطور الزمن. وشرح أن الخلافة "فكرة غير عملية تجاوزها الزمن منذ نشأت الدولة الوطنية في البلاد الإسلامية كلها، ومنذ أن أسيء استخدامها وأدت إلى تفرقة المسلمين".

وحذر من أن مثل هذه التصريحات قد تأجج الأزمة الحالية في مصر، لأن من أحد أهم أسباب الأزمة هو المخاوف التي تملأ الكثيرين من فكرة أن يطبق الإخوان أفكارا تقليدية ويشكلوا حكومة إخوانية ويمهدوا إلى إذابة فكرة الوحدة الوطنية والتضامن العربي".