ساويرس: فضلتُ مغادرة مصر لعلمي أن "الجماعة" تريد الانتقام



قال رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس إنه اضطر للخروج من مصر بعدما علم أن جماعة "الإخوان المسلمين" تسعى للتنكيل به وإحالة كل خصومها السياسيين للمحاكمات.

وقال ساويرس، في حوار تلفزيوني على إحدى القنوات الخاصة من لندن، إنه علم بالسيناريو منذ لحظة إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، "حينها تأكد لي أن شيئاً ما تدبره جماعة "الإخوان" للانتقام من خصومها ففضلت مغادرة البلاد".

ورداً على تساؤل حول ما يردده البعض من أن خوف ساويرس من الملاحقة الضريبية اضطرته إلى مغادرة البلاد، رد قائلاً: "أنا مش خايف من الملاحقة الضريبية خالص، لكن هناك سيناريو لأخونة الدولة وده بدأ منذ لحظة تولي الرئيس مرسي السلطة، وأنا قلت ده وده إللي خلاني أسيب البلد".

ونفى ساويرس علمه بوجود تعليمات تمنع مغادرته مصر، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع"، لكن "أنا حسيت واتأكدت أن هناك نية للتنكيل بي، لأنه مش من حق الإخوان يقولوا لي جبت فلوسك منين"، مشيراً إلى أنه من حقه أن يسأل الجماعة نفسها كيف تتلقون تمويلاتكم ومن يدعمكم طالما الأمر هكذا.