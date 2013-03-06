صحيفة: مصر تبحث عن أصدقاء جدد في الصين والهند وإيران



ذكر الكاتب الهندي أتول أنيجا، في مقاله بصحيفة "الهندو"، الصادرة اليوم الأربعاء، أن مصر تبذل جهداً كبيراً للتقرب إلى بعض دول الجوار مثل إيران، والاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل.

جاء ذلك في مقاله تحت عنوان "مصر تبحث عن أصدقاء جدد" بسبب الركود الاقتصادي وعدم حصولها على القرض الذي يبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وبحسب ما ورد في "بوابة الأخبار"، قال الكاتب الهندي: "إن الرئيس محمد مرسي اختار أن تكون الصين أول رحلة له غرب آسيا وإفريقيا، وأن يصطحب معه 80 من رجال الأعمال لحرصه على تطوير التعاون الاقتصادي مع الصين في العديد من المجالات، من بينها الصناعة والزراعة والاتصالات والمال".

وأضاف "إن الرئيس المصري سيقوم بزيارة للهند في أواخر الشهر الجاري لإعادة تنشيط العلاقات التي تعرضت لركود خلال فترة الرئيس السابق حسني مبارك". ونقل الكاتب الهندي عن مصادر دبلوماسية مصرية قولها: "إن مصر تتطلع إلى مساهمة الهند في مشروع النهضة الطموح الذي يقدر بعدة مليارات دولار، والذي تأمل أن يحدث نقلة عمرانية وصناعية في عدة أماكن، من بينها منطقة قناة السويس".

وأكد الكاتب أن مصر لديها العديد من الخطط الطموحة، يتضمن بعضها الاستفادة من الخبرة الهندية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وخبرتها في إجراء الانتخابات

