أحداث العنف في بورسعيد تقصي مدير أمن المحافظة من منصبه

أقيل مدير أمن محافظة بورسعيد، شمال شرق مصر، مع استمرار أعمال العنف التي تشهدها تلك المدينة الواقعة على قناة السويس منذ أسابيع، كما صرّح مسؤولون أمنيون.

وأوضح أحد المسؤولين أن اللواء محسن راضي أُعفي من مهامه في بورسعيد ونقل الى إدارة السجون في القاهرة استجابة لمطالب أهالي بورسعيد ولتهدئة الوضع في هذه المدينة.

وكلف وزير الداخلية اللواء سيد جاد حكمدار بورسعيد مهام مدير الامن.

وتجددت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، الاربعاء، في المدينة، وحدث تراشق بالحجارة بين المحتجين والشرطة التي أطلقت وابلاً من القنابل المسيلة للدموع. وسمعت أصوات إطلاق نار، فيما حلقت الطائرات الحربية في أجواء المدينة.

ويتصاعد التوتر في محيط مبنى مديرية أمن بورسعيد الذي أضرمت فيه النار، الثلاثاء الماضي، لليوم الثاني على التوالي.

وأطلق المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، بينما كانوا يفرون من الغاز المسيل للدموع.

وبدأت الاشتباكات صباح الأحد بعدما نقلت وزارة الداخلية من سجن بورسعيد الى سجن آخر بعيد عن المدينة 39 من المتهمين في ما يعرف في مصر بـ"قضية مذبحة بورسعيد".

وتشهد بورسعيد، إحدى مدن قناة السويس الثلاث مع السويس والإسماعيلية، حالة من الاضطرابات وأعمال العنف والغضب منذ الحكم في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي على 21 من أبنائها بالإعدام في أحداث "مذبحة استاد بورسعيد"، حيث قتل 74 شخصاً في مطلع شباط/فبراير 2012 عقب مباراة قدم بين فريق النادي الأهلي القاهري وفريق المصري البورسعيدي بينهم 72 من مشجعي الأهلي المشهورين بـ"الالتراس".

وأسفرت أعمال العنف التي تلت هذا الحكم عن سقوط أكثر من 40 قتيلاً في مواجهات مع الشرطة حول سجن المدينة والمقرات الأمنية.