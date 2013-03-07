حكومة قنديل تنقل نشاطاتها لهيئة الاستثمار تفادياً للاضطرابات

في خطوة هي الأولى من نوعها لحكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرر قنديل نقل نشاط مجلس الوزراء من مقره الرئيسي بشارع قصر العيني إلى مقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، وذلك بسبب الإضرابات والمظاهرات التي يشهدها محيط مجلس الوزراء منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يعقد قنديل، الخميس، بمقر هيئة الاستثمار مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره الليبي علي زيدان يارة الذي يزور مصر حالياً على رأس وفد، يضم وزير الخارجية محمد عبدالعزيز وعدداً من وزراء الحكومة الليبية.

كما سيترأس قنديل - وفق "بوابة الأهرام" - اجتماعين أحدهما لإدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، والثاني لمجلس المحافظين لبحث كافة الأوضاع الأمنية والخدمية في جميع محافظات مصر خاصة الأوضاع في محافظات مدن القناة.