الأمن ينجح في الإفراج عن سائحين بريطانيين في سيناء

تم الإفراج عن السائحين البريطانيين المختطفين برأس سدر، الخميس بعد تدخل اللواء محمود الحفناوي، مدير أمن جنوب سيناء وعدد من مشايخ وعقلاء من البدو برأس سدر، حيث قام مدير الأمن والمشايخ بإقناع الخاطفين بأن هذه إجراءات لابد من اتخاذها، وإن ثبت براءة المتهمين سيتم إخلاء سبيلهما فورا. ويتجه السائحون لاستكمال رحلتهم إلى جنوب سيناء.

يأتي ذلك بعد أن قام مجهولان اثنان باختطاف سائحين بريطانيين برأس سدر لمطالبة قوات الأمن بمحافظة مرسى مطروح بالإفراج عن أقاربهما المتهمين في قضايا تهريب أسلحة عبر الحدود.

وشهدت سيناء خلال المراحل الأولى من الفترة الانتقالية في مصر بعيد الثورة، اختطاف العديد من السياح على أيدى أفراد ينتمون لقبائل سيناء، لمساومة وزارة الداخلية المصرية؛ بهدف الإفراج عن أقارب لهم رهن الحبس.