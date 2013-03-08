عندما يبكى الرجال

أكثر لحظة إنسانية تأسرنى وتوجعنى عندما أرى دموع رجل تغالب الموروث الذكورى، ثم تنهمر صدقاً وكبرياء. الدمع- يا سيدى- يتدفق من عيون المصريين، ليطهر نهر النيل من خطايا الإخوان!.. معظمنا مثل المهندس «نجيب ساويرس»، مثل كل من رفض أخونة الوطن، وناضل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة!.. أنا لم ألتق به إلا مرة واحدة، لكننى أتابعه جيدا، تشدنى صراحته..

ونجاح أسرة «ساويرس» فى بناء إمبراطورية اقتصادية تعد أحد أعمدة الاقتصاد المصرى. إنه الآن مُبعد عن الوطن، فكيف يعيش رجل حر فى وطن محتل؟.. فى حواره مع الإعلامى المتميز «وائل الإبراشى»، قال «ساويرس» إنه غادر مصر بعد استهدافه بمجموعة بلاغات كيدية تزامنت مع تصريحات للمهندس «خيرت الشاطر» قال فيها: «إحنا مش عايزين العيلة اللى فيها ٣ أشقاء كسبوا المليارات».. وأيضا بعد أن سمع رئيس الجمهورية يقول إن هناك عائلة عليها قضية ضرائب(!!).

هل عجز رجل بعقلية «نجيب» عن أن يفهم أن صعود رجال الأعمال من الإخوان (مثل «الشاطر» و«مالك»)، سيتم على جثث رجال أعمال آخرين.. لا أعتقد، لكنه قرر ألا يبيع نفسه للإخوان مقابل منصب أو وزارة، وأن يظل «معارضا» مهما كلفه الثمن.. حتى لو اتهموه بالكفر أو العمالة!.. «الجماعة» تخشى المال السياسى لأنها تتقن استغلاله، تخاف من دعم أى رجل أعمال لأحزاب المعارضة. ولأن الجماعة تجيد توظيف القانون فى تصفية المعارضين كانت قضية التهرب الضريبى التى تلاحق «ناصف وأنسى ساويرس».. حتى يتعظّ الأخ المتمرد حين يدفع المليارات ثمنا لمواقفه السياسية ورعايته لحرية الإعلام من خلال قناة On tv.. الغريب أنه حين باع القناة ومعها بعض ممتلكاته أصبح متهماً بتدمير الاقتصاد الوطنى.. فأى جنون هذا؟!

نحن تحكمنا سياسة بلا عقل، «الجماعة» فصّلت دستوراً على مقاسها، أتبعته بقانون انتخابات لتصفية المعارضة، ثم حكم «القضاء الإدارى» بإلغاء الدعوة للانتخابات!..

ورغم ذلك الرئيس وجماعته لا يشعرون بأنهم يغتالون الحياة السياسية بهذا «العك القانونى»، وأنهم مسؤولون عن الخراب الاقتصادى وتغذية العنف بعدم تحقيق المطالب السياسية للقوى الثورية!.. «ساويرس» أكد أن ٩٠ % من استثماراته مازال داخل مصر، لكن كيف يأتى المستثمر إلينا والرئيس نفسه يقول إن هناك مدافع تطلق على الطائرات؟.. كيف يعود المهندس «نجيب» إلى وطنه وهو لا يؤمن بوجود «العدالة» بسبب طريقة تعيين النائب العام؟.. أوقن بأنه سيعود حين يتحقق «العدل»، وأننا سنبقى لأن الشعوب دائما أقوى من أى ديكتاتور!



*نقلاً عن "المصري اليوم".