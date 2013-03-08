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قنديل يبحث مطالب الشرطة والصعوبات التي تواجه أفرادها

المصدر: دبي , العربية.نت
هشام قنديل
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التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، الجمعة، بعدد من أفراد وضباط الشرطة للتعرف إلى مشاكلهم وطبيعة التحديات والصعوبات التي تواجههم أثناء تأديتهم أعمالهم، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".


وجاء اللقاء بشكل غير مرتب أمام البوابة "1" بشارع مجلس الشعب، واندلعت احتجاجات في صفوف ضباط الشرطة في أكثر من محافظة مصرية أمس الخميس، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، التي من أبرزها إقالة وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، وتعزيز مهام عملهم بأسلحة متقدمة لمواجهة البلطجية، لا سيما بعد سقوط عناصر من أفراد الشرطة برصاص مسلحين في أعمال دهم لمعاقل البلطجية في ربوع مختلفة بمصر.

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