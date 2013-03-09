أسماء الأشخاص المحكوم عليهم اليوم في "مذبحة بورسعيد"

في جلسة استغرقت 8 دقائق، وخطفت أنظار الجميع، قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة للنطق بالحكم في قضية "مذبحة بورسعيد" بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقا، وهم كل من السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته "السيد الدنف" (فران - مقيم ببورسعد محبوس) - محمد محمد رشاد محمد علي قوطه وشهرته "قوطه الشيطان" (مقيم ببورسعيد- محبوس) - محمد السيد السيد مصطفى وشهرته "مناديلو" (سماك - مقيم ببورسعيد - محبوس) - السيد محمود خلف أبوزيد وشهرته "السيد حسيبه" (عامل بالاستثمار - محبوس) - محمد عادل محمد شحاته وشهرته "محمد حمص" (سائق - مقيم ببورسعيد - محبوس) - أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته "المؤه" (مسخلص جمركي - محبوس) - نقلاً عن "بوابة الأهرام".

بالإضافة إلى هشام البدري محمد محيي الدين وشهرته "هشام الفلسطيني" (صاحب مخبز حلويات السلام - محبوس) محمد محمود أحمد البغدادي وشهرته "الماندو" (ارزقي - مقيم ببورسعيد - محبوس) - فؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته "فؤاد فوكس" ( بائع كراسي - مقيم ببورسعيد - محبوس) - محمد شعبان محمد حسنين (سائق - مقيم ببورسعيد - محبوس) - ناصر سمير أحمد عبد الموجود (طالب - مقيم ببورسعيد) - حسن محمد حسن المجدي (عامل ببورسعيد) - محمد حسين محمود علي عطيه (مقيم ببورسعيد) - أحمد رضا محمد أحمد (طالب - مقيم بالقليوبيه) - أحمد محمد عبدالرحمن النجدي (موظف - مقيم ببورسعيد ) - طارق عبد اللاه عصران علي علي وشهرته "طارق عصران" (هارب) - عبدالعظيم غريب عبده وشهرته "عظيمه" (هارب) - محسن محمد حسين الشريف وشهرته "محسن القص" (هارب) - وائل يوسف عبدالقادر محمد وشهرته "وائل سيكا" (هارب) - محمد دسوقي محمد دسوقي وشهرته "الدسه" (هارب) - محمود علي عبدالرحمن صالح (هارب).

كما قضت ببراءة 28 متهما، هم خالد صديق، ومحمد عارف، وعلي حسن علي، وأحمد سعد، ومحمود حمدي، وأحمد محمد حسين، وحسن الفقي، وأشرف الأسود، ورامي ، ومحمد شعلان، ومحمد السيد عبدالباقي، ومحمد هاني، ومحمود السيد حسب الله، ومحمد موزو، ومحمد الأحول، عادل حاحه، عبدالعزيز فهمي، محمد فتحي، كمال عادل، مصطفي صالح ، بهي الدين نصر، محمد صالح، هشام محمد سليم، محسن السيد، و4 آخرين.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد علي رجب بالحبس سنة واحدة، ومعاقبة 10 متهمين بالحبس لمدة 15 سنة بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وقضت أيضا بالحكم على 5 أشخاص بالمؤبد، و6 متهمين بالحبس 10 سنوات، ومتهمين بالحبس 5 سنوات.

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحكام التي حصل عليها قياداتها المتهمون، وبحسب الصفحة، لم يتم إدانة أي من قيادات الداخلية باستثناء الحكم بالحبس المشدد 15 عاما على كل من اللواء عصام الدين محمد سمك مدير أمن بورسعيد السابق والعقيد محمد محمد سعد.

وحصل 7 ضباط آخرون على أحكام بالبراءة، وهم عبد العزيز فهمي حسن: لواء ومدير الأمن المركزي ببورسعيد (براءة )

- محمود فتحي عز الدين: لواء ونائب مدير أمن بورسعيد (براءة )

- جمال علي رب السيد: لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للأمن العام(براءة)

- أبو بكر مختار هاشم: لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للوحدات – المسئول عن تأمين (براءة)

- مصطفى صالح الرزاز: عميد ومدير مباحث بورسعيد (براءة )

- هشام أحمد سليم: عقيد ومفتش الأمن العام ببورسعيد(براءة)

- بهي الدين نصر زغلول: مدير الأمن الوطني ببورسعيد(براءة)

كانت مجزرة بورسعيد قد أسفرت عن مصرع 73 شخصًا من ألتراس النادي الأهلي، في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة كرة القدم بين فريقي الناديين الأهلي والمصري.