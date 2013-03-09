النيابة تطعن على براءة 28 متهماً في "مجزرة بور سعيد"

قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، إن النيابة ستطعن على براءة 28 متهما في أحداث "مجزرة بورسعيد". بحسب صحيفة "اليوم السابع".

يذكر أن محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بالإعدام شنقا على 21 متهما، وبراءة 28 آخرين، والمؤبد لـ5، والسجن 15 سنة لمدير أمن بور سعيد السابق ومساعده.

وفي هذا الصدد، علق الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، على الحكم الصادر في قضية «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 شخصاً من مشجعي النادي الأهلي، قائلاً: «ننتظر حيثيات الحكم لنعرف العقل المُدبر للمذبحة، لنفهم حقيقة ما يدور في مصر».

وكتب البرادعي في حسابه على «تويتر»، السبت: «في انتظار حيثيات الحكم لنعرف العقل المدبر لمذبحة بورسعيد حتى نفهم حقيقة ما يدور في مصر.