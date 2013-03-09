مجهولون يشعلون النار في "الوطن" ويحطمون قناة "cbc"

هاجم مجهولون مقر جريدة "الوطن" بشارع مصدق بمنطقة الدقي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على المبنى، مما أدى إلى إشعال الحريق بالمدخل الرئيسى للمقر، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.



وفي الوقت الذي صعد فيه البعض إلى الدور الخاص بالمقر الإداري لقناة "سي بي سي"، وقاموا بتكسير بعض الأجهزة الخاصة بالمقر.



وعلى الفور وصلت 3 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد الحريق، في حين انتقل عدد من القيادات الأمنية التابعة لقسم الدقي إلى مبنى جريدة "الوطن" لمعاينة المبنى من الحريق الذي شب فيه.



وعلى جانب آخر، وصل عدد من صحافيي جريدة "الوطن" إلى مقر الجريدة، وذلك بعد علمهم بواقعة اقتحام مجهولين وإشعال النيران بالمقر، وأغلق أمن المقر الباب الرئيسي، مطالباً الصحافيين بانتظار المعمل الجنائي لمعاينة المقر.



ووصل فريق من المعمل الجنائي إلى مقر الجريدة بشارع مصدق لمعاينة المقر بعد إخماد النيران التي نشبت به، في حين غادر الصحافيون مقر الجريدة.