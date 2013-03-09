"الألتراس" يتوافدون على مقر "الأهلي" في انتظار حكم بورسعيد

توافدت مجموعات من أعضاء رابطة "الألتراس"، صباح اليوم، السبت، على مقر النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة، وذلك انتظاراً للحكم النهائي في أحداث بورسعيد.



وشيع ألوف المحتجين في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية أمس الجمعة اثنين من سكان المدينة توفيا متأثرين بإصاباتهما خلال اشتباكات مع الشرطة اندلعت يوم الأحد، واستمرت على نحو متقطع حتى يوم الخميس.



وقال وكيل وزارة الصحة في بورسعيد حلمي العفني إن أحد القتيلين، ويدعى كريم عطعوط (33 عاما)، توفي في المستشفى الجامعي بمدينة الإسماعيلية القريبة. وكان يعالج من إصابة بطلق ناري في الرأس لحقت به في اشتباكات يوم الخميس.



وأضاف "توفي أحمد عبد الحميد مهنا (23 عاما) في المستشفى الجامعي بمدينة الزقازيق القريبة وكان يعالج منذ ثلاثة أيام من إصابة بطلق ناري في الرأس أيضا، فيما قتل ستة آخرون خلال اشتباكات الأيام الماضية، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.