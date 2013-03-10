نجلا الرئيس السابق حسني مبارك يتغيبان عن محاكمتهما

تغيب نجلا الرئيس المصري السابق جمال وعلاء مبارك اليوم الأحد عن الحضور إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وفقاً لـ صحيفة "النهار اللبنانية".

وتجري محاكمتهما بصحبة 7 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري, مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد, وذلك بسبب دواع أمنية والاشتباكات الدائرة بسبب الأحداث الأخيرة، حيث كان من المقرر أن تستمع المحكمة بجلسه اليوم إلى شهادة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق والخبير الفني معد التقرير حول المبالغ المالية في القضية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبدالمنعم.

