دعوات للتظاهر واستمرار العصيان المدني في بورسعيد

أكد مراسل قناة "العربية"، أحمد بجاتو، أنه توجد دعوات للتظاهر في مدينة بورسعيد واستمرار العصيان المدني، الأحد.

وقال الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التواصل المجتمعي ورئيس حزب الوطن، في تصريحات تلفزيونية، إن الحالة التي تمر بها مصر حاليا من احتقان سياسي وشعبي في بعض المحافظات، هي حالة مرضية يجب إعطاء العلاج الصحيح لها، مشيرا إلى أن العلاج يتمثل في قرارات حاسمة، نقلا عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك حالة من الصدام بين مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن الحوار والاستماع هما أفضل الطرق لإنهاء حالة العجز التي توجد فيها قاطرة الوطن.

ورأى مساعد الرئيس أن هناك أزمة ثقة غير عادية بين النظام والمعارضة، مشددا على ضرورة أن يتم التحاور على كل الخلافات دون النظر إلى الماضي، ويجب التحرك للأمام بعيدا عن العودة إلى الوراء.

وحول أزمة بورسعيد، توقع عبدالغفور أن تكون هناك رسالة قوية وكبيرة من قبل الرئيس محمد مرسي إلى أهالي بورسعيد، مشيرا إلى أنه على تواصل مع سكان من المدينة ولمس فيهم الرغبة في تهدئة الأجواء حرصا منهم على مصر.

وأشار إلى أنه تصله تقارير يومية عما يدور في بورسعيد، ويقوم بدوره برفعها إلى رئيس الجمهورية، مشددا على حرص الرئيس لتحقيق مطالب المواطنين.