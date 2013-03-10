شلل مروري في القاهرة بسبب أزمة السولار

صرح العقيد الدكتور أيمن الضبع، الضابط بالإدارة العامة للمرور، لـ "بوابة الأهرام" الإلكترونية، الأحد، بأن العاصمة تشهد تكدساً مرورياً في جميع القطاعات بسبب إضراب سائقي الميكروباص، في مواقف المنيب والعاشر، والمعادي وحلوان، والقناطر، ومدينة نصر، وذلك بسبب عدم حصولهم على السولار.

وأضاف الضبع أن سائقي الميكروباص قاموا بقطع الطريق الدائري أعلى المنيب، وشارع البحر الأعظم، وأعلى منطقة السلام، ونفق الإسماعيلية، والقناطر، الأمر الذى أدى إلى شلل مروري تام في هذه المناطق.

وأشار الضبع إلى أنه تم التنسيق مع جمعيات نقل الركاب، وهيئة النقل العام، لنقل الركاب في بعض المواقف التي أضرب سائقوها وامتنعوا عن نقل المواطنين، كما تم الاتفاق مع شركات البترول على سرعة توفير كميات كبيرة من السولار لهذه المناطق لحل هذه الأزمة.

