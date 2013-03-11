مستشار للرئيس: تولي مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة

قال الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس المصري، إن اقتراح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، بتولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة مازال قابلاً للمناقشة.

وفيما يخص ملف "أخونة" الدولة نفى علي أن تكون مؤسسة الرئاسة قد تسلمت الملف الذي أشار إليه يونس مخيون رئيس حزب النور. وقال إنه يتضمن 13 ألف وظيفة إدارية عليا تم إسنادها لأعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين".. غير أن مخيون رد على هذا النفي مشددا على أنه سلم الرئيس مرسي ملف الأخونة يدا بيد.

وقال أيمن علي إن من لديه هذه المعلومات فعليه أن يتقدم بإعلان هذه الأسماء على الرأي العام لمحاسبة رئاسة الجمهورية والحكومة على هذه التجاوزات إذا كانت قد تمت.

وكان عمرو موسى، رئيس حزب "المؤتمر" والعضو المؤسس بـ"جبهة الإنقاذ الوطني"، قد طالب بحكومة وحدة وطنية لإنقاذ مصر، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة أكبر أزمة في تاريخ مصر الحديث.

واقترح موسى أن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسي، بحيث يكون رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء في نفس الوقت، على أن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة".