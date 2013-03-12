إلزام "الداخلية" و"العليا للانتخابات" بتقديم بيانات الناخبين

ألزمت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، هيئة قضايا الدولة، الدفاع الحاضر عن وزارة الداخلية واللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، بتقديم قاعدة بيانات وأسماء الناخبين المقيدين بمحافظة المنوفية والغربية، وذلك في الدعوى التي أقامها اثنان من المرشحين للانتخابات البرلمانية السابقة.



وقال مقيما الدعوى إن هذه البيانات تم تزويرها وقيدها في أكثر من لجنة انتخابية بالمحافظتين، مما أدى إلى عدم فوزهما بالانتخابات البرلمانية الماضية، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".



وترافع أمام المحكمة كل من الدكتور شوقى السيد، والدكتور إبراهيم درويش، وعصام الإسلامبولى.

وأكد السيد أن قاعدة بيانات الناخبين هي الوعاء الذي يكشف الإرادة الشعبية الحقيقية للناخبين، وأن قاعدة البيانات التي أجريت عليها الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، مليئة بالتزوير والتكرار والمتوفين ولم تنتج إرادة حقيقية.

وقال إبراهيم كامل، أحد مقيمي الدعوى، إن قاعدة البيانات تم تزويرها عن طريق عدة وسائل، منها تكرار الأسماء في عدة لجان، وتكرار الاسم الواحد بأرقام قومية مختلفة أو تغيير رقم الميلاد.



وكان إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة، المرشحان السابقان لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، أقاما دعوى قضائية طلبا فيها الحكم بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت في 2011، والانتخابات الرئاسية، ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.