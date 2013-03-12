السيد البدوي: مصر لن تصبح عراقاً آخر

نفى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد عضو جبهة الإنقاذ، أن تستعين مصر بشركات أمن خاصة كما حدث بالعراق بعد الاحتلال قائلاً: "لن نكون عراقاً آخر"، مؤكداً أن في مصر جيشاً يدافع عن الأمن القومي، ولن يتم إنشاء جهازٍ موازٍ للشرطة أو تستخدم المليشيات.

وأكد البدوي في مقابلة خاصة لـ"العربية" مع الزميلة راندة أبوالعزم، رفض حزب الوفد لعودة الحكم العسكري ، قائلا أن من يراهن على انقلاب عسكري لا يقرأ التاريخ و لا المستقبل و اكد أن من افضل مواقف الرئيس محمد مرسي هو إنهاءه للحكم العسكري مشيراً أن الوفد يرفض الحكم العسكرى مثلما يرفض الحكم الدينى.

و حول الجدل الذى أثاره قرار النائب العام بإعطاء الضبطية القضاية للمواطنين ، أكد البدوى أنه مندهش من صدور مثل هذا القرار و أنه ينافى المادة 35 من الدستور التى تكفل حرية المواطن و تنص الا يتم القبض عليه إلا بأمر قضائي.

وأوضح أن جبهة الإنقاذ لن تدعم أو تتحالف مع حزب النور بأي شكل من الأشكال وأنهم يأيدوا فقط مبادرتهم للخروج من الأزمة.

وأضاف البدوى أن الحزب يرفض التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي لما يمثله من إهانة لكرامة الشعب المصري.



و حول إمكانية حزب الوفد في الحصول علي نسبه أعلى من المقاعد عما سبق في حال مشاركته في الإنتخابات القادمه أكد الدكتور البدوي أنها سوف تكون مفاجئه وأكثر و أيضا بالنسبه لجبهة الإنقاذ كما قال انه متأكد من خسارة حزب الحريه و العداله للنسبة التي كان قد حصل عليها في البرلمان السابق.

و أكد البدوي في حواره أنه لا سبيل للخروج من الأزمه التي تعاني منها مصر الأن إلا من خلال حوار وطني حقيقي.



وأشار إلى أن الحديث عن حكومة إنقاذ وطني كان مطلباً يتماشى مع الفترة السابقة، ولكن المطلب الأساسي الآن هو ضمانات لنزاهة الانتخابات.

المقابلة الكاملة مع السيد البدوي رئيس حزب الوفد تبثها "العربية" الثلاثاء في تمام الساعة 16 بتوقيت غرينيتش 6 مساءً بتوقيت القاهرة.