البرادعي: مرسي عاجز عن إدارة شؤون مصر

قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن منظمة العفو الدولية وصفت العديد من القوانين التي صدرت عن مجلس الشورى المصري، وعلى رأسها قانون حرية التظاهر، بالخيانة للشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير.

ووصف البرادعي خلال حواره مع قناة "سي بي سي" المصرية، الرئيس محمد مرسي بأنه عاجز عن الإدارة، مشددًا على أن مرسي إذا كان يدرك هذا فإن ذلك كارثة، وإذا لم يكن يدركه فإن الكارثة تكون أعظم.

وكشف البرادعي عن عزمه على طرح مشروع الأسبوع المقبل من 120 صفحة، لحل أزمات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل على هذا المشروع مع عدد من شباب مصر الأوفياء.

ولفت البرادعي إلى أنه اضطر لانتظار حوار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حتى الثانية صباحًا، ونام غاضبًا في الرابعة صباحًا، لأنه لم يفهم شيئًا من حوار الدكتور مرسي، على الرغم من توقعه أن كارثة قد حدثت اضطرت الرئيس لتوجيه خطاب في الثانية صباحًا.

وأشار البرادعي إلى أن الدكتور مرسي اكتفى بالتعلق على حادثة بورسعيد بـ"تويتة" كما يفعل هو، موضحًا أنه لو كان يمتلك سلطات الدكتور مرسي لما حدث كل هذا.

ونوه البرادعي إلى أنه لو كان في موقع الدكتور مرسي لكان انصب عمله على البحث عن الطرف الذي قام بلحام باب مدرجات استاد بورسعيد لقتل ألترس أهلاوي، مشددًا على أن هذا الطرف هو الأولى بالمساءلة والمحاسبة.