جمال نصار يستقيل من "الحرية والعدالة" بسبب سوء الأداء



أعلن الدكتور جمال نصار، المستشار الإعلامي السابق لجماعة الإخوان، والعضو المؤسس وعضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة، استقالته من الحزب، لما وصفه بصراع داخلي داخل الحزب وسوء أدائه، وعدم وعي مؤسسة الرئاسة بالمخاطر التي يعاني منها الشارع المصري، وذلك بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".



وقال عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "بعد صراع داخلي لفترة ليست بالقصيرة، ولسوء أداء حزب الحرية والعدالة في لمّ الشمل وعدم وعي مؤسسة الرئاسة بالمخاطر التي يعاني منها الشعب المصري، أعلن استقالتي من عضوية المؤتمر العام بحزب الحرية والعدالة، وأتمنى لهم التوفيق والسداد لخدمة مصر ورفعتها، وأسأل الله أن يعينني على المساهمة في لمّ الشمل باستقلالية تامة عن أي حزب".