استطلاع "كلنا خالد سعيد": مرسي والإنقاذ وراء الأزمة

نشرت صفحة "كلنا خالد سعيد" على "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، "نتائج استطلاع رأي"، حسب وصفها، حول "مَنْ يتحمل المسؤولية الأكبر فيما آلت إليه الأوضاع من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حالية"، وجاء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في المرتبة الأولى بنسبة 77%.

وحلّت جبهة الإنقاذ الوطني في المرتبة الثانية بنسبة 17%، فيما يتعلق بدورها في تدهور الأوضاع، بينما احتل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، المرتبة الأخيرة بنسبة 1%، نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"، الخميس.

وذكرت الصفحة أن "11 ألف عضو من أعضاء الصفحة شاركوا في الاستطلاع"، مشيرة إلى أن 5% من المشاركين ألقوا بالمسؤولية على شبكات النظام القديم والدولة العميقة.

ولعبت "صفحة خالد سعيد" دوراً بارزاً في الحشد والتعبئة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي انتهت بالإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/شباط من نفس العام.

وتأسست الصفحة لتخليد ذكرى الناشط الذي لقي حتفه على أيدي عناصر من الأمن المصري، في حادثة لعبت دوراً في التمهيد للثورة.