التغيير الوزاري والحل السياسي

أسبوع عصيب عاشته مصر منذ يوم السبت الماضي بدأ برد فعل الأولتراس علي حكم مجزة بورسعيد‏,‏ والغريب أن يأتي رد فعل الأولتراس الأهلاوي بهذا الشكل‏,

بعد أن استقبلوا الأحكام في البداية بالترحيب ثم تحول الأمر إلي حرائق وتدمير منشآت رياضية وشرطية دون مبرر, وما أن هدأت عواصف الأولتراس حتي جاء تمرد الشرطة بعد أن فاض بها الكيل وطفح, كما يقولون.



وأعتقد أن خروج أحمد جمال الدين من الوزارة كان من الأخطاء القاتلة لأنه استطاع أن يتعامل بذكاء مع جهاز الشرطة وجعلها تخرج من دائرة الصراع السياسي, غير أن هذا لم يرق للبعض, فتمت إقالته ليترك فراغا لم يتمكن الوزير الجديد اللواء محمد إبراهيم من شغله, فكانت النتيجة تزايد الاضرابات والاعتصامات من أبناء الشرطة أنفسهم وامتدت الاضرابات والاعتصامات إلي الأمن المركزي الذي بدأ ينسحب من بعض الأماكن الحيوية رافضا الانصياع للأوامر والتعليمات في سابقة خطيرة علي جهاز الشرطة, وأخيرا جاءت أزمة السولار لتسقط ورقة التوت عن حكومة د.هشام قنديل لأنها أزمة مستمرة منذ عدة أشهر دون حل موضوعي, ولأن الحكومة لا تملك الحل فإنها ترفع شماعة السوق السوداء وتهريب السولار, وهي حجة واهية تظهر دائما في مواسم أزمات السلع وتختفي تماما مع توافر هذه السلعة أو تلك, ولأن الحكومة ليس لديها موارد كافية لتغطية تكاليف استيراد السولار فإنها تلجأ للتقطير علي المحطات فكان من الطبيعي ظهور السوق السوداء والتهريب.. أي أن التقطير علي محطات تموين السيارات هو السبب وليس التهريب والسوق السوداء, ولو توافر السولار بالكميات الكافية في كل المحطات فسوف تنتهي الأزمة علي الفور.



الحكومة مرتبكة وضعيفة وكانت النتيجة الحتمية هي تلك الفوضي التي بدأت تضرب بعنف كل مناحي الحياة في مصر حتي خرجت صحيفة الاوبزرفر البريطانية بعنوانها الرئيسي مصر تترنح, مشيرة إلي تجدد المصادمات وتصاعد العنف في القاهرة وبورسعيد, وانتشار العنف ليصل الأمر إلي محاولة بعض المتظاهرين إغلاق المجري الملاحي لقناة السويس, بالإضافة إلي انتشار ظاهرة قطع الطرق, وحرق المنشآت, وتوقف عجلة الإنتاج في الكثير من المصانع والشركات بسبب أو بدون.



كل هذه الأحداث تؤكد أننا أمام أزمة سياسية طاحنة يعيشها الشارع المصري, وهذه الأزمة تحتاج إلي حل سياسي حقيقي يتماشي مع حجم تلك الأزمة, وبما أن الانتخابات البرلمانية سوف تتأخر بعض الوقت نتيجة رفض محكمة القضاء الإداري لقانون الانتخابات وإعادته مرة أخري إلي مجلس الشوري لإعداد قانون بديل أو إزالة العوار الموجود به قبل إقراره من المحكمة الدستورية, فإن الخطوة الصحيحة الآن هي إقالة حكومة د.هشام قنديل وتغييرها وتعيين رئيس وزراء توافقي يكون قادرا علي تخطي تلك المرحلة العصيبة التي تعيشها مصر وحتي تنتهي الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها ليتولي الحزب الفائز فيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.



أعتقد أن تصريحات عمر عامر, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, حول طرح التغيير الوزاري علي مائدة الحوار, ربما يكون بداية انفراج الأزمة الحالية لكن المهم هو سرعة التنفيذ فالتأجيل والتسويف والمماطلة, فشلت في احتواء الأزمات السابقة, وكفي معاناة يعيشها الشعب ليلا ونهارا نتيجة تخبط تلك الحكومة وعدم قدرتها علي تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد.



نريد حكومة جديدة تتخذ خطوات فورية لحل مشكلات المواطنين, ووقف الفوضي في الشارع وعودة عجلة العمل والإنتاج فهل يتحقق ذلك؟

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.