باحث اقتصادي: قرض الطوارئ رسالة بأن مصر في أزمة حرجة

قال أحمد السيد النجار، الباحث الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن القرض العاجل أو قرض الطوارىء يعني أن مصر في أزمة، وهو ما يدفع صندوق النقد لتقديم قرض طوارئ لبلد تواجه أزمة حرجة.



وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه الزميل محمود الورواري على "العربية" أنه لم يحدث اتفاق على تقديم القرض ورفض الصندوق تقديم القرض رغم الضغوط الأمريكية.



وأشار إلى أن هناك لوماً شديداً تم توجيهه إلى إدارة الصندوق لتقديمه قروضاً لنظام مبارك لم يتم توجيهها في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن الحكومة الحالية أيضاً تسعى للحصول على القرض من أجل سد عجز الموازنة الخاصة بها .



وأكد أن عيوب قرض الطوارئ أنه يعلن للعالم أجمع أن مصر في حالة أزمة.



وأشار إلى أنه يمكن عمل اكتتاب عام في مشروعات كبرى جديدة ويتم خلالها الحصول على جزء من مدخرات المصريين في الداخل وتحويلات المصريين في الخارج .

وأشار إلى أن هناك سعياً من القيادة السياسية بتقديم نفسها على أنها خادمة للرأسمالية العالمية، مؤكداً أنه من الضروري أن تتم محاكمة محمد مرسي بنفس التهمة التي تمت محاكمة مبارك عليها .



وشدد على أن إصلاح عجز الموازنة بتخفيض دعم الطاقة، وخاصة للمصانع كثيفة الطاقة، بالإضافة إلى محاولة تراجع التوتر السياسي الحالي في الشارع والذي تسبب فيه الرئيس مرسي بالقرارات الخاطئة والإعلانات الدستورية .



واعتبر أن الجيش المصري ما زال هو القوة الحافظة لحماية الدولة المصرية حالياً والدولة تحتاج إلى تدخل من الجيش في ظل العبث الذي تقوم به العديد من القوى السياسية والضبطية القضائية للمواطنين وغيرها.