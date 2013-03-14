بورسعيد: لن نضع أيدينا في أيدي من قتل أبنائنا

أصدر "التيار الشعبي" ببورسعيد بياناً رفض فيه القرار الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الخميس والذي يقضي بمعاملة ضحايا أحداث السبت الدامي بمحيط سجن بورسعيد العمومي واشتباكات محيط مديرية أمن بورسعيد كشهداء ثورة وتعويضهم مادياً ومعنوياً. كما حمل البيان الرئيس مرسي المسؤولية كاملة عن سقوط قتلى ببورسعيد، حيث أنه المسؤول سياسياً عن إطلاق الرصاص الحي عليهم. وجاء في البيان:

"احتراما لدماء شهداء بورسعيد الذين سقطوا ضحية الغدر وسعياً إلى القصاص العادل لهم ممن أمر بالقتل وقتل وساعد علي القتل، وإصراراً من شعب بورسعيد الباسل على محاكمة كل من ارتكب جُرماً في حق شعب بورسعيد ومن قتل أبنائه، فإن التيار الشعبي المصري ببورسعيد يشجب دعوة محمد مرسي لأهالي شهداء بورسعيد حيث أنه يتحمل المسئولية كاملةً عن سفك هذا الدم الطاهر لأنه مسئول سياسيا عن إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وهو ما أدي إلي قتل أكثر من 50 شهيد وأصاب أكثر من ألفي مصاب.



ويؤكد التيار الشعبي المصري ببورسعيد عزمه علي استكمال نضاله ضد هذا الطغيان وإسقاط ذويه وتابعيه، وستظل بورسعيد حصنا منيعا ضدهم" .

