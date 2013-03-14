شرطة سرية ومجموعات قتالية بأسيوط رداً على الجماعة الإسلامية

قال اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، في تصريحات صحافية، مساء اليوم الخميس، إنه تم الدفع بمجموعات من ضباط وأفراد البحث السرية والنظامية من الخدمات بناء على رغبتهم، والمدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وبمشاركة الأقسام النوعية بالمديرية بوحدات المرور، والتموين، وتنفيذ الأحكام، والآداب، والمخدرات، للقيام بحملات متنوعة مفاجئة لمراكز وأقسام المديرية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عنه إشارته إلى أن تلك الإجراءات الأمنية رداً على ما تشهده الساحة السياسية من صراع بين الفصائل السياسية المختلفة، وقيام الجماعة الإسلامية بمسيرات بمدينة أسيوط وإشاعة قيامهم بتأمين المنشآت الهامة.