شهادة السيسي تؤجل قضية "فرم المستندات" للشهر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فرم مستندات مباحث أمن الدولة، والتي يحاكم فيها اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل و40 قيادة شرطية، وذلك لجلسة 16 أبريل/نيسان المقبل لحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع لسماع شهادته وسماع مرافعة النيابة العامة في القضية.

كانت المحكمة قد أثبتت - في بداية جلستها التي استغرقت 5 دقائق - اعتذار الفريق عبدالفتاح السيسي، عن الحضور لجلسة اليوم وطلبه تحديد موعد آخر لحضوره شخصياً أمام المحكمة، والتي أكدت أنها قبلت الاعتذار وحددت جلسة 16 أبريل/نيسان المقبل لحضوره وسماع شهادته.

