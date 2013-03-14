عاشور: "مكتب الإرشاد" صاحب القرار وليس مرسي

قال سامح عاشور، نقيب المحامين عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ناقشت في اجتماعها اليوم عدداً من الأمور التنظيمية الخاصة بإعادة هيكلتها من أجل المزيد من التفاعل مع الشارع، كما ناقشت كيفية الرد على "الميلشيات المسلحة" التي يرغب الإخوان في تجهيزها في الشارع لتكون بديلاً عن الشرطة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن عاشور قوله في تصريحات صحافية على هامش اجتماع "الجبهة"، الخميس، إن عدول مرسي عن قراره بعدم الطعن يدل على أنه ليس صاحب قرار وأن مكتب الإرشاد هو المتحكّم، مضيفاً: "الرئاسة مش فاهمة الدستور".

وبالنسبة لمبادرات أحزاب "النور" و"الوسط" للحوار، أوضح أن "الجبهة" لم تتخذ حتى الآن موقفاً نهائياً من المشاركة في الحوار إلا أنها مازالت متمسّكة بالشروط التي أعلنتها من قبل.