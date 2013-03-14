موسى: الطعن على "وقف الانتخابات" أغضب"جبهة الإنقاذ"

قال عمرو موسى، رئيس حزب "المؤتمر" والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، إنه تقرر تأجيل النظر في مبادرة حزب "النور" للحوار مع القوى السياسية، لافتاً إلى أن هناك اتصالات تجري مع عدد من الأحزاب من أجل الحوار.

وأضاف موسى في تصريحات صحافية على هامش اجتماع جبهة الإنقاذ، أن طعن الرئاسة على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات أغضب "الجبهة"، وكان له آثار سلبية فيما يخص المشاركة في الحوار مع الرئاسة، نافياً تلقيه أي اتصالات من الرئيس لإجراء حوار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وقال زعيم حزب "المؤتمر" إن خبر اللجان الشعبية أزعج الكثيرين من قيادات "الجبهة"، وهو ما جعلها تبحث اليوم إمكانية العمل السياسي من أجل وقف عمل تلك اللجان.

