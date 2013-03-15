الداخلية المصرية: الأمن اختصاص أصيل للشرطة

أكدت وزارة الداخلية المصرية أن الشرطة هي المنوط بها تحقيق الأمن، وتنفيذ القانون وضبط المخالفين، ولن يُسمح بأي صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل في اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره، وأي محاولة لتكوين ما يسمى اللجان الشعبية سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون.

وأضاف بيان للوزارة، صدر اليوم الجمعة، أن دولة القانون كانت وما زالت وستظل هي القيّمة على البلاد، وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصري بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة والتصدي للعابثين والموقظين للفتن التي تُهدد أمن المواطنين، وستستمر الشرطة المصرية في بذل أقصى الجهود المخلصة وتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق رسالتها المقدسة نحو أمن الشعب المصري.