الصحافيون المصريون يختارون النقيب ونصف المجلس

توقع ضياء رشوان وعبدالمحسن سلامة، المرشحان البارزان لمنصب نقيب الصحافيين المصريين، اكتمال الجمعية العمومية للصحافيين، الجمعة، وحثا الصحافيين على الحضور لإنقاذ النقابة مما يحدق بها من مخاطر، نقلا عن صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وتختار الجماعة الصحافية المصرية نقيبها ونصف مجلس النقابة، وذلك بعد فشل اكتمال الجمعية الأولى فى الأول من مارس/آذار الجارى.

ورغم التنافس بين المرشحين رشوان وسلامة، فإنهما اتفقا على أن هناك هجوماً من قبل مؤيدي النظام الحاكم، مؤكدين على ضرورة استقلال المهنة والنقابة.

وقال رشوان إن الجمعية العمومية ستتم الجمعة ويكفيها من حضر في المرة الأولى، مبدياً رفضه لما شهدته الجمعية الأولى من اعتداء على النقيب، ممدوح الولي.

وأكد سلامة أنه يعتقد أن هناك محاولة لإلصاق أي أزمة في مصر بالإعلام والصحافة، مشيراً إلى أن النظام الذي يرمي بأخطائه على "شماعة الإعلام"، فاشل.

وأضاف: "أرى أن مواد الصحافة في الدستور الحالي مصيبة، ومن ضمن برنامجي تعديلها، ولدي أجندة تشريعية وقانونية أسعى لتنفيذها، وفي حال رفض أي نظام تطبيقها، سألجأ للجماعة الصحافية التي ستقف على قلب رجل واحد، وسيكون التصعيد لأعلى المستويات".

