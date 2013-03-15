بعد عامين على الثورة.. الفن في سوريا ضحية بطش نظام الأسد

منذ زمن بعيد تنبأ الفنانون السوريون بيوم يحاسبون فيه، فيقتلون ويضربون بقبضة الأسد، مؤيدين ومعارضين على حد سواء.

فالدراما السورية، التي كانت منذ أمس قريب، محط اهتمام المشاهد العربي، لكثرة المنتج الفني المطروح الخاص بها، شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد إنتاج الأعمال الفنية.

ففي السابق، كانت الدراما السورية تزخر بزهاء 60 عملاً في الموسم الفني الواحد، في حين ينتج خلال الوقت الراهن 10 أعمال على أقصل تقدير، جراء الأوضاع الأمنية في البلاد، ولهجرة العديد من الفانين الذين ضاقت بهم أرض الشام، وهرباً من بطش النظام الذي قد يطالهم ويصل إلى حد الموت.

ولقي الفنان الكوميدي، ياسين بقوش، الذي أثرى الدراما السورية بالأعمال الكوميدية، حتفه جراء قذيفة أطلقت من قبل قوات النظام على سيارته، لتضع حداً لنهاية هذا الفنان الذي أدخل البهجة في قلوب متابعيه، وذلك حسبما قال ثوار سوريون.

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وفي هذا الصدد، علق الفنان السوري جمال سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع" العربية" قائلاً: إن الصناعة الفنية في سوريا هي جزء من حياة السوريين، وإن سوريا تتعرض لتدمير شبه كامل في مناحي الحياة.

وأوضح سليمان أن القطاع الفني له أهمية قصوى في حياتنا، لكونه صناعة وفكراً وإبداعاً، ويحتاج إلى عنصر الأمن المفقود أصلاً في غالبية مناطق سوريا.

وعلى صعيد موقف بعض الفنانين المؤيدين للثورة، قال: دأب النظام على المساس بأمنهم الشخصي وشهر بهم، وزج ببعضهم في السجون.

وأثنى الفنان السوري على مقولة أحد الفنانين، الذي وصف ما يجري في البلاد، ليس خياراً بل استحقاق تاريخي للشعب. وأكد في الوقت عينه أن النظام السوري تجاهل المعارضة، ولم يقدم مشروعاً وطنياً حقيقياً تنضوي تحت مظلته القوى السياسية حتى ينأى بسوريا عن أتون الأزمات.

وتابع "لكن النظام آثر الحل الأمني في مواجهة الشعب، ظناً منه أن مئات الجنود لديهم القدرة على ردع الناس من حيث أتوا.

وأشار إلى أن سوريا عرضة للتدخلات الخارجية، وأن البلاد ستدفع ثمناً كبيراً نتيجة للمعادلات الدولية في المنطقة، وسيصبح السوريون فاقدي الهيمنة على مجريات وملفات بلادهم.

وفيما يتعلق برأي فنانين سوريين مناهضين للثورة وداعمين لموقف الأسد، صرح بأن المصالح الشخصية والخوف من النظام عاملان أساسيان في موقفهم.