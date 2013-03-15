ضياء رشوان نقيباً للصحافيين المصريين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحافيين بعد حصوله على 1280 صوتاً، فيما حصل عبدالمحسن سلامة على 1015 صوتاً، من إجمالي 2339 صوتاً صحيحاً.

وحصلت نورا راشد على 22 صوتاً، وسيد الاسكندراني على 16 صوتاً، ومحمد مغربي على 6 أصوات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة أغلقت باب التصويت باللجان الانتخابية، في انتخابات التجديد النصفي، مساء اليوم الجمعة، حيث أجريت عملية التصويت في 20 لجنة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة والفرعية بالإسكندرية، التي امتدت للسابعة مساء.

وجرت انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد نقيب الصحافيين، و6 مقاعد بمجلس النقابة.

وكانت اللجنة المنعقدة بمقر النقابة بوسط البلد، أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب، في حال عدم حصول أي من المرشحين لمنصب النقيب على 50% + 1 من إجمالي الأعضاء المسجلين بكشوف التصويت، اليوم عقب إعلان نتائج فرز الأصوات، أو صباح غد، السبت، بحد أقصى.

وأكد عبدالمحسن سلامة، المرشح لمنصب النقيب، رفضه لإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب، في نفس اليوم، قائلاً: "هل يعقل أن يجري انتخاب نقيب الصحافيين بـ300 صوت مثلاً"، لافتاً إلى أنه سيبلغ رئيس اللجنة اعتراضه وتأجيل التصويت.

يأتي هذا فيما قررت اللجنة فتح اللجنة (4)، وإعادة التصويت بها مرة أخرى بعد أن قررت إغلاقها نتيجة للتزاحم الشديد الذي تطور لمشادات بين الناخبين.