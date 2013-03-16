أبو إسماعيل: "الأمة" الإسلامي ينافس على كافة مقاعد البرلمان

أعلن حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب ''الراية'' تحت التأسيس، وأحد مؤسسي تحالف ''الأمة'' الإسلامي، الذي يضم 7 أحزاب إسلامية، مساء الجمعة، أن التحالف سينافس على كل مقاعد البرلمان المصري في الانتخابات النيابية القادمة.

وناشد أبو إسماعيل جميع الحضور في المؤتمر الأول لتحالف الأمة، العمل على خدمة التحالف.

وطالب جميع أنصاره بالاحتشاد الدائم والاستمرار في مسيرتهم، قائلاً: "إن التحرك سيكون من ميدان التحرير إلى كافة الميادين".

وشهد المؤتمر حضورا جماهيريا كبيرا، ومشاركة قادة الأحزاب المشاركة في التحالف.

ولم يتحدد حتى الآن الموعد الجديد للانتخابات البرلمانية، في ظل الطعن القضائي على الموعد السابق الذي أعلنته الرئاسة المصرية للانتخابات المزمعة.