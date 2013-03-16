ألتراس الأهلي يقود مسيرة إلى مكتب النائب العام

أعلنت جماعة ألتراس أهلاوي وألتراس ديفيلز عن تنظيم مسيرة، السبت، والتوجه إلى مكتب النائب العام المصري من أجل التنديد بالقبض على 38 من أعضائها في الأحداث الأخيرة بالمنوفية، نقلا عن "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف الألتراس، في بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التجمع سيكون الساعة 10 صباحا (بالتوقيت المحلي) أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ثم سيتم التوجه إلى مكتب النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، والتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين، وسرعة الإفراج عنهم في ظل إضرابهم عن الطعام، وسوء الحالة الصحية لبعضهم في ظل الاعتداءات عليهم.

وأكدوا مطالبتهم للنائب العام بتقديم الأدلة الجديدة والمتهمين الجدد في قضية مذبحة بورسعيد، والتي كان قد تحدث عنها هو ونيابة الثورة في وقت سابق.

وقضى حوالي 72 من أعضاء ألتراس الأهلي في استاد بورسعيد قبل عام إثر هجوم من مسلحين على مدرجهم عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري.

وأصدر القضاء المصري أحكاما نهائية بالإعدام على 21 متهما في القضية.