براءة وزير السياحة الأسبق في قضايا الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة جنايات الجيزة السبت 16-3-2013 ببراءة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورجلي الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجواني، من تهمة تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة.

ويعد زهير جرانة من أبرز رجال النظام السابق، الذين أفرج عنهم في الآونة الأخيرة في عدة قضايا، حيث تم الإفراج سابقا على صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ود.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أيضا.

كما برأت المحكمة جرانة وأحمد المغربي وزير السياحة والإسكان الأسبق، وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية مما نسب إليهم من اتهام بالإضرار بالمال العام، وبيع أراض بالغردقة بأقل من السعر السائد بالسوق.

واستند حكم البراءة إلى تقرير اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة لفحص الدعوى الذي انتهى إلى سلامة الإجراءات التي اتبعت في بيع الأراضي محل الاتهام.



وأضاف أن جميع القرارات التي صدرت بتخصيص الأراضي كانت منذ عام 96 إلى عام 2008 بواقع سعر دولار واحد للمتر، وإن هذا الأمر كان في إطار سياسة الدولة العامة وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار البيع بسعر دولار واحد للمتر في أراضي التنمية السياحية.

من جهة أخرى أكد شريف محمود محامي دفاع جرانة أنه سيتقدم بعد غد الاثنين بطلب لإخلاء سبيل موكله بعد حكم محكمة جنايات الجيزة اليوم ببراءته.

