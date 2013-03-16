مرسي يفتتح عدداً من المشروعات ويترأس اجتماعاً وزارياً

يترأس الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، اجتماعًا وزاريًا مصغرًا بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ومحافظي جميع محافظات الصعيد، لتدشين الخطة التنفيذية لتنمية محافظات الصعيد.

ومن المقرر أن يشمل برنامج زيارة الرئيس مرسي إلى سوهاج افتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة، حيث يفتتح مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم، إضافة إلى أحد مشروعات إسكان الشباب بحي الكوثر، حيث يقوم بتسليم مجموعة من الوحدات السكنية لشباب سوهاج ويتفقد الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان بالمنطقة. بحسب بوابة "الأهرام".

ويختتم الرئيس مرسي زيارته إلى محافظة سوهاج بعقد مؤتمر جماهيري للقيادات الشعبية والتنفيذية وعدد من المواطنين في الصالة المغطاة بإستاد سوهاج.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يترأس فيها الرئيس مرسي اجتماعًا وزاريًا خارج العاصمة منذ تسلمه مهام منصبه كرئيس للجمهورية في أواخر شهر يونيو من العام الماضي.