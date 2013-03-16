مشايخ سيناء يوكلون حماية الشرعية للجيش المصري

أكد مشايخ قبائل سيناء في مؤتمرهم اليوم السبت أنهم يعتبرون اجتماعهم هذا بمثابة توكيل للجيش بإدارة شؤون البلاد، وطالبوا رئيس الجمهورية محمد مرسي، بإعادة نظام الدوائر الانتخابية الثلاث، لعدم أخونة القبائل في سيناء، وهددوا قائلين "إن ثورة عارمة ستندلع وسيشاركون فيها إذا لم يستجب الرئيس لمطالبهم".



جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه شيوخ قبائل سيناء في العريش، وشارك فيه نواب سابقون وحشد من أهالي سيناء، بحسب ما أوردت "اليوم السابع".

واستهدف اللقاء بحث مطالب أهالي سيناء الخاصة بإعادة نظام الدوائر الانتخابية الثلاث. وخلال المؤتمر، طالب الشيوخ القوات المسلحة بحماية الشرعية، وقالوا إن جمعهم هذا بمثابة توكيلات غير مكتوبة للقوات المسلحة لحماية الشرعية.

