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300 ألف جنيه تعويض لضحايا حادث المنطاد بالأقصر

المصدر: العربية.نت
حادثة سقوط المنطاد سجلت أكبر حصيلة للقتلى منذ نحو 20 عاما في مجال السياحة
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قال وزير الطيران المدني المهندس وائل المعداوي، مساء أمس الجمعة، إنه سيتم صرف 300 ألف جنيه كتعويض عبر شركات التأمين لكل حالة وفاة، في حادث المنطاد، الذي راح ضحيته 19 سائحا. بحسب "بوابة الأهرام".

ووقع الحادث في السادس والعشرين من فبراير/شباط، نتيجة انفجار منطاد يحمل 21 سائحاً، وسقط من ارتفاع يقدر بحوالي 300 متر وسط مزارع القصب بالبر الغربي بالأقصر بعد دقائق من إقلاعه في رحلة جوية سياحية.

الحادثة سجلت أكبر حصيلة للقتلى منذ نحو 20 عاما في مجال السياحة بالمنطاد، حيث أودى الحادث بحياة 19 شخصا من بريطانيا واليابان وهونج كونج والمجر وفرنسا، وتبين أن سبب السقوط هو اشتعال الغاز بالمنطاد أثناء الطيران.

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